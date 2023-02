Turchia, i Vigili del Fuoco italiani scavano tra le macerie per salvare vite - Video

Un team USAR dei vigili del fuoco è impegato da 4 giorni nelle zone colpite dal terremoto in Turchia. Adesso sta operando ad Antiochia, nella lingua meridionale che si estenda tra il Mediterraneo e la Siria.

Purtroppo stamattina hanno recuperato il corpo di una quinta vittima, un ragazzo, mentre restano due le persone salvate ed i lavori proseguono serrati.

In questo video la testimonianza di Enzo Pierguidi che ha già operato nelle aree terremotate in Italia, ma anche a Rigopiano ed per il crollo del Ponte Morandi.