Tiro a segno nelle scuole? Fazzolari: con Federici si è "parlato di tutt'altro" - Video

“Abbiamo parlato di tutt'altro, cioè di come ottimizzare l'addestramento delle nostre forze armate e di polizia perché purtroppo molti anni di taglio delle risorse, del personale e del tempo dedicato all'addestramento hanno fatto sì che anno dopo anno ci fosse sempre meno possibilità di addestramento per forze di polizia e forze armate. La seconda questione di cui parlavamo, riguardo lo sport, era creare un collegamento tra le discipline sportive attinenti alle attività che svolgono le forze armate e di polizia con dei canali privilegiati di assunzione”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ai microfoni di RaiNews24 sulla conversazione riferita da La Stampa con il generale Franco Federici, consigliere della premier. Per il quotidiano torinese avrebbero parlato dell'introduzione dell'insegnamento del tiro a segno nelle scuole, ma Fazzolari smentisce.