Torino, gli anarchici tornano in piazza. Nuovo corteo per Cospito

Nonostante circoli l'indiscrezione circa un possibile trasferimento di Cospito “fuori dal 41 bis”, oggi pomeriggio poco prima delle 16 un corteo di anarchici è partito dal centro di Torino verso il Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio), in corso Brunelleschi.

I manifestanti - circa 300 secondo la Polizia - gridano slogan per la liberazione di Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis e l'ergastolo ostativo. Uno anche contro il ministro della Giustizia. "Nordio fascista, sei il primo della lista". "Contro ogni gabbia, 41bis e Cpr uguale tortura", si legge in uno degli striscioni appesi vicino alla fontana Dora.

Gli anarchici con un megafono spiegano le ragioni della protesta: "Da sempre il sistema detentivo mette in luce le molteplici mostruosità della macchina statale dalle torture nei centri di permanenza per il rimpatrio a quelle del 41bis e del ‘fine pena mai’, fino ai pestaggi nelle carceri, il volto dello Stato emerge in tutta la sua violenza".

Non si registrano, per ora, scontri tra il gruppo e le forze dell'ordine che presidiano il cammino del corteo in tenuta anti-sommossa.

Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 116 giorni, è stato trasferito ieri dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di Milano. Le sue condizioni sarebbero stabili. "La situazione è serena" e "apparentemente non sembra un soggetto debilitato", riferiscono fonti accreditate di agenzia.

Arrivato in ospedale ieri sera ha rifiutato la sedia a rotelle ed è entrato sulle sue gambe e ha anche ringraziato chiedendo "scusa per il disturbo". Si trova in una delle due stanze, vere e proprie celle, per i detenuti al 41 bis. Trasferito da Opera in ospedale in meno di un quarto d'ora con la massima sicurezza e segretezza scortato da una trentina di agenti di polizia penitenziaria.

Per la conferma dell'ipotesi di uscita dal 41 bis si attende la pronuncia della Cassazione nell'udienza del 24 febbraio prossimo, in cui la Corte sarà chiamata a decidere su un’eventuale revoca del regime di carcere duro cui Cospito è sottoposto.

"Si tratta indubbiamente di una buona notizia, che però non va sopravvaluta. Naturalmente perché in quanto anarchici non abbiamo alcuna fiducia nella giustizia borghese, nello specifico perché non è raro che la Cassazione prenda decisioni più radicali di quelle richieste dalla stessa procura". È il commento pubblicato oggi sui siti d'area anarchica rispetto all'ipotesi di revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito.

"Perseveriamo nella pretesa di una immediata declassificazione del nostro compagno, convinti che qualsiasi risultato ottenuto dipenderà unicamente dalla lotta fino all'ultimo respiro che Alfredo ha messo in campo e dal movimento di solidarietà internazionale che si è espresso", si legge ancora nella nota.