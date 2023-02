Trovata bomba inesplosa, ordine di evacuazione per 20mila persone per il disinnesco, il video

Nel servizio il video dei preparativi per l'evacuazione di 20mila persone in provincia di Avezzano, disposta con un provvedimento della prefettura dell'Aquila, in Abruzzo: domenica dovranno lasciare le abitazioni in zona rossa, per le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico della II guerra mondiale - una bomba da aereo Usa - rinvenuto nella zona.

Si tratta di residuo bellico del peso di 450 kg, con 253 kg di esplosivo. Verrà rimossa dal luogo del ritrovamento e poi fatta brillare a cura degli artificieri del sesto Reggimento Genio Pionieri, dell'Esercito Italiano, che si svolgeranno in due tempi: dopo il disinnesco con rimozione dei congegni di attivazione, l'ordigno verrà trasportato in sicurezza con convoglio militare nella cava Celi nel Comune di Massa d'Albe, dove verrà poi fatto brillare indicativamente dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

Al fine di garantire la massima sicurezza - rende noto la Prefettura - le operazioni comporteranno la necessità di "procedere all'evacuazione di un significativo numero di residenti, ai quali si raccomanda di ottemperare alle disposizioni impartite dalle ordinanze dei sindaci dei Comuni di Avezzano e Massa d'Albe".

Le zone e le strade interessate dall'evento saranno specificate nell ordinanze ed in quelle emesse dagli enti proprietari delle strade, compresa la Provincia.