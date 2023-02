Turchia, caos in comune su aiuti per il terremoto. Consigliera lancia bottiglia d'acqua al sindaco

La discussione si è accesa e un membro del partito ha lanciato una bottiglietta piena d'acqua al sindaco Tanju Özcan. L'episodio è avvenuto durante la seduta comunale straordinaria in cui si affrontava il tema sugli aiuti ai terremotati. A incontro quasi concluso, sono volate parole grosse tra il vicepresidente del gruppo del partito AK del consiglio comunale di Bolu, Uğur Akbay, e il primo cittadino. Così la tensione ha influenzato anche il voto fino a quando un membro dell'Assemblea del partito AK, la consigliera Hacer Çınar, seduta a metà Aula, ha lanciato una bottiglia piena d'acqua contro Özcan. Çınar si è rivolta al sindaco dicendo: “Stai facendo politica per il terremoto, ma sei un uomo immorale”, Özcan dal canto suo ha replicato: “Non puoi chiamarmi immorale”. A quel punto Çınar lo ha insultato compiendo il gesto. Tra i due c'erano già state frizioni in passato.