Turchia, giornalista cacciata in diretta tv mentre raccoglie interviste: “Vai via ci sono dei morti”

A Kahramanmaraş, epicentro dei terremoti di magnitudo 7.7 e 7.6, la situazione è davvero esasperata. Lo è per i sopravvissuti, magari convocati dalle autorità per accertare i decessi dei propri cari, lo è per i soccorritori, impegnati a salvare più vite possibili, e lo è per chi spera ancora di poter rintracciare dei familiari dispersi. In questo contesto, la giornalista di FOX TV, emittente televisiva nazionale turca, è stata presa di mira durante la diretta televisiva. Alcune persone non hanno gradito le sue domande. La reporter, nei pressi dell'area dei crolli, dovuti anche alle recenti scosse, è stata allontanata: “Non farlo, le persone sono morte, non farlo”, ripete un signore. Anche un altro si scaglia contro di lei. Sevgi Şahin ritira subito il microfono e, in difficoltà, si allontana dall'intervistato. Lo studio riprende la linea.