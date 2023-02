Turchia. Pioggia di giocattoli per i bambini sopravvissuti e proteste contro il governo

Domenica sera al Vodafone Park Stadium di Istanbul la partita della Süper Lig turca tra Beşiktaş e Antalyaspor è stata interrotta al minuto 4 e 17 secondi esatti per ricordare la prima scossa di terremoto del 6 febbraio scorso, avvenuta alle 4:17 ora locale. Durante l'interruzione, i tifosi hanno lanciato sul campo centinaia di animali di peluche, orsacchiotti e altri giocattoli che andranno ai bambini sopravvissuti al devastante sisma.

L'iniziativa è stata lanciata sui social media con l'hashtag #BuOyuncakSanaArkadasım, ("Questo giocattolo è per te, amico mio"). La società ha invitato i tifosi a portare allo stadio giocattoli, sciarpe e cappellini di lana in solidarietà con le vittime del terremoto. "Ringraziamo i nostri tifosi per aver preso parte a questa iniziativa", ha scritto il Besiktas in un comunicato dopo la partita.

Ma dagli spalti di Istanbul, e anche in altri stadi durante il fine settimana, non sono piovuti solo giocattoli e peluche ma anche grida di protesta. Una parte dei tifosi ha chiesto a gran voce le dimissioni del governo per la gestione dei soccorsi e la risposta al sisma che ha ucciso più di 50.000 persone nel sud della Turchia e nel nord della Siria.

A tre settimane dalla serie di devastanti scosse di terremoto, con 1,5 milioni di persone rimaste senza casa, la rabbia e la critica dell'opinione pubblica nei confronti del presidente Tayyip Erdogan crescono, mentre mancano pochi mesi alle elezioni parlamentari e presidenziali più difficili dei suoi 20 anni di potere.