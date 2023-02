Tutti in fila per Xiang Xiang: il panda più amato del Giappone va in Cina

I visitatori dello zoo Ueno di Tokyo, in Giappone, hanno salutato il panda gigante Xiang Xiang, idolo del giardino zoologico fin dalla sua nascita, nel giugno 2017: da martedì sarà trasferito in Cina, il paese al quale l'animale appartiene.

Solo in 2.600 - i vincitori di una lotteria - hanno potuto avvicinarsi all’esemplare femmina e scattargli una foto, ma molti altri si sono radunati fuori dallo zoo nella speranza di raggiungere il recinto.

“Xiang Xiang non è solo carina, ma affascinante e divertente. Se la vedi una volta, non puoi fare a meno di tornare da lei. Non credo che ci sia un panda come lei nell'universo", dice un visitatore.

Sebbene sia nata e cresciuta allo zoo di Tokyo, Xiang Xiang, i cui genitori Ri Ri e Shin Shin sono in prestito dalla Cina, deve tornare in patria. È questa la “legge” della diplomazia del panda: la Cina invia i panda all'estero come segno di buona volontà e amicizia, ma mantiene la proprietà sugli animali e sui loro cuccioli.

"Vorrei che i panda nati in Giappone potessero rimanere in Giappone", dice Takamichi Masui, un produttore di componenti per auto che ha viaggiato da Mie, nel Giappone centrale per raggiungere lo zoo.

"Venendo qui volevo esprimere il mio apprezzamento per Xiang Xiang", gli fa eco un altro fan. "Sono certa che sarà un idolo anche in Cina e spero che il rimpatrio serva a rinforzare l'amicizia tra i nostri due paesi".

Xiang Xiang, accompagnata da due membri del personale dello zoo di Ueno, sarà portata in Cina martedì, dove si unirà ad altri panda in una struttura nella provincia del Sichuan, vicino al suo habitat originario", spiega Naoya Ohashi, portavoce dello zoo di Ueno. "Spero che si abitui rapidamente al nuovo ambiente, che trovi un buon partner e abbia dei figli", dice.

Intanto altri tre panda di un altro parco, l'Adventure World, nel Giappone centrale si recheranno presto in Cina per trovare partner adatti.

I panda, che si riproducono raramente in natura e si basano su una dieta a base di bambù, rimangono tra le specie più minacciate al mondo. Si stima che circa 1.800 panda vivano allo stato selvatico, mentre altri 500 si trovano in zoo o riserve, principalmente nel Sichuan.