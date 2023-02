Meloni a Bucha, il procuratore ucraino: "Aiutateci a creare un tribunale speciale"

"Siamo in attesa del vostro sostegno per creare un tribunale speciale, la Russia è responsabile dell'aggressione, senza questa aggressione non ci sarebbero stati 77 mila casi di crimini di guerra, qui a Bucha e in tante città. Insieme potremo assicurare la giustizia a tutti gli ucraini, è una lotta giustizia non solo per tutto il mondo". Così il procuratore generale dell'Ucraina, Andriy Kostin, alla premier Giorgia Meloni in visita nella città-martoriata diventata simbolo delle atrocità del conflitto.