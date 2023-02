Meloni a Irpin: "E' diverso vedere a caldo...quei fiori con i peluche" e le si rompe la voce

"È diverso parlare di numeri o vedere a caldo la vita della gente distrutta senza che ci sia una ragione per questo. E' diverso, vale la pena di capirlo" ha detto il presidente del Consiglio, al termine della sua visita. Sotto i palazzi deturpati dai bombardamenti, Meloni ha firmato la bandiera di Irpin, con i colori dell'Ucraina, il giallo e il blu. 'At Your side!', ha scritto con il pennarello nero che le viene messo a disposizione dalle autorità locali.