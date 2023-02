Ufo, la portavoce di Biden ripete 2 volte: “Non vi è traccia di alieni o attività extraterrestre”

Dai palloni spia cinesi agli Ufo, le storie di spionaggio alimentano anche dubbi e misteri sui “3 oggetti volanti non identificati” abbattuti, in una sola settimana, negli Usa e Canada. A tal proposito la Casa Bianca è dovuta intervenire per cercare di porre fine alla psicosi Ufo. Lo ha fatto tramite la sua portavoce, Karine Jean-Pierre: “Non vi è alcun segno di attività aliena relativa agli oggetti non identificati e abbattuti dal Pentagono. Volevamo rassicurare il popolo americano”, ha assicurato Jean-Pierre scherzando di essere un'appassionata del film ‘E.T.’.