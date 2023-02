Un anno fa, le parole di Zelensky e la chiamata alle armi: “La Russia ci ha attaccato a tradimento”

“L'Ucraina è stata attaccata in tutto il territorio. Stiamo già distribuendo le armi. Ogni volontario potrà difendere la nostra sovranità. Da ogni cittadino dipende il futuro di tutto il popolo”. Volodymyr Zelensky richiama i veterani ma anche i volontari e tutti coloro che hanno l'esperienza all'uso di armi. “Chi può fermare la guerra? La gente. Queste persone sono tra di voi, ne sono sicuro” è l'appello del presidente ucraino mentre condanna l'attacco russo definendolo “cinico”. Un attacco proprio come fece “La Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale”. L'invito di Zelensky non è rivolto soltanto agli ucraini, ma anche ai russi che dovranno opporsi alla guerra.

Da allora a oggi, morte e distruzione hanno segnato un anno di conflitto. Zelensky, che ha richiesto nuovi aiuti in termini di armi, ha dichiarato anche di essere aperto ai colloqui con la Cina, anche se ha affermato di non aver ancora visto la proposta avanzata da Pechino per negoziare la fine della guerra. La Cina, che sta cercando di convincere Mosca e Kiev a colloqui di pace pur mantenendo le sue relazioni con la Russia, ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà una proposta per concludere il conflitto attraverso i negoziati. Nel frattempo l'Onu ha votato la risoluzione per il ritiro immediato delle truppe russe in Ucraina.