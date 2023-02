Un drone russo colpisce una postazione ucraina armata con un obice M777, i soldati ucraini scappano

Un drone kamikaze russo colpisce una postazione ucraina armata con un M777. Il cannone/obice da 155/39 M777 Howitzer è un pezzo di artiglieria trainato ideato nel Regno Unito, idoneo a fornire supporto di fuoco per le grandi unità di fanteria. È utilizzato dalle forze di terra di Australia, Canada, India, Arabia Saudita, Lituania, Ucraina e Stati Uniti. Ha fatto il suo debutto in combattimento nella guerra in Afghanistan. Sono arrivati in Ucraina l'8 maggio scorso forniti dall'esercito degli Stati Uniti, allora rappresentavano un importante implementazione della capacità di fuoco a distanza dell'esercito ucraino con la loro gittata capace di raggiungere bersagli ad oltre 20 chilometri.