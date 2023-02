Lo studio della Boston University: ogni notte subiamo un "lavaggio del cervello"

Una nuova ricerca della Boston University suggerisce che ogni notte, mentre dormiamo, accade qualcosa di straordinario nel nostro cervello. Una volta caduti tra le braccia di Morfeo i neuroni cessano la loro attività ordinaria e raggiungono uno stato di quiete. Poco dopo il sangue lascia il posto ad un liquido acquoso chiamato liquido cerebrospinale (CSF), che normalmente circonda il cervello e il midollo spinale e fluisce nel cervello in ondate ritmiche e pulsanti. Il sangue può fluire via probabilmente perchè i neuroni “spenti ”hanno bisogno di meno ossigeno.

Lo studio, pubblicato su Science, è il primo a dimostrare che il CSF del cervello pulsa durante il sonno e che questi movimenti sono strettamente legati all'attività delle onde cerebrali e al flusso sanguigno. "Sappiamo da tempo che ci sono queste onde elettriche di attività nei neuroni", afferma la coautrice dello studio Laura Lewis , assistente professore di ingegneria biomedica al BU College of Engineering e membro della facoltà del Center for Systems Neuroscience. "Ma prima d'ora, non ci siamo resi conto che ci sono effettivamente ondate anche nel CSF." Questa ricerca potrebbe anche essere il primo studio in assoluto a riprendere immagini del CSF durante il sonno. E Lewis spera che un giorno porterà a intuizioni su una varietà di disturbi neurologici e psicologici che sono spesso associati a schemi di sonno interrotti, tra cui l'autismo e il morbo di Alzheimer.

Mentre la ricerca va avanti, il team di Lewis ha un altro enigma che vuole risolvere: in che modo esattamente le nostre onde cerebrali, il flusso sanguigno e il liquido cerebrospinale si coordinano così perfettamente tra loro? "Vediamo che il cambiamento neuronale sembra sempre avvenire prima, e poi è seguito da un flusso di sangue fuori dalla testa, e poi da un'ondata di CSF nella testa", dice Lewis.