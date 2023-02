Urla disperate di persone intrappolate sotto le macerie ad Hatay, i volontari: "Non viene nessuno"

Un terribile video, girato in Turchia: persone intrappolate sotto le macerie ad Hatay urlano chiedendo aiuto, intrappolate sotto le macerie di una abitazione. I volontari dicono: "Abbiamo sentito delle voci. Dentro ci sono anche i nostri figli. Cosa possiamo fare? L'edificio è già parzialmente crollato. Abbiamo rischiato la vita ma non c'è altro da fare".

Al calar della notte ad Hatay, la gente del posto ha setacciato con ansia il sito di un edificio crollato, cercando di ascoltare segni di vita e le voci dei loro cari intrappolati sotto cumuli di detriti e macerie. Più di 1.200 edifici sono stati distrutti dal terremoto nella provincia di confine, con almeno 520 morti nell'area, ha dichiarato il ministro della Salute turco Fahrettin Koca.



Sarebbero oltre 24mila i soccorritori impegnati nelle ricerche nel paese, ma alla difficoltà di raggiungere anche le più remote province devastate dal terremoto, si stanno sommando le condizioni meteorologiche avverse, che continuano in molte regioni: nella notte, le temperature nella città di Gaziantep, colpita dal sisma, sono scese a -5 gradi.

Orhan Tatar, funzionario dell'Agenzia per la gestione dei disastri, ha detto che 10 navi stavano aiutando i soccorsi, trasportando i feriti negli ospedali, principalmente dal porto mediterraneo di Iskenderun. Circa 55 elicotteri hanno effettuato 154 sortite per trasportare gli aiuti di emergenza e 85 camion stanno distribuendo cibo. Tatar, ha aggiunto che la sua agenzia ha ricevuto "11.342 segnalazioni di edifici crollati, ma solo 5.775 di queste sono state confermate".