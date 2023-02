Forti nevicate in California. A Los Angeles scatta l'allerta bufere, non succedeva dal 1989

Forti nevicate si stanno abbattendo in queste ore sul sud della California, mentre a LosAngeles è scattata un'allerta bufere che non si verificava dal1989. Lo riporta la Cnn.

Le strade principali della zona - incluse parti dell'Interstate 5, l'autostrada che collega Messico, California e Canada - sono state chiuse per ghiaccio e neve e le autorità non hanno fatto previsioni su quando saranno di nuovo percorribili. La neve e i forti venti hanno inoltre abbattuto diverse linee elettriche, lasciando al buio oltre 100.000 abitazione in California.Virali sui social media le foto deigiardini delle case ricoperti di nevi e persino l'iconica insegna Hollywood è stata circondata da fiocchi bianchi.

Le tempeste invernali hanno messo fuori uso quasi 1 milione di case e attività commerciali da una costa all'altra degli Stati Uniti, hanno chiuso le strade principali, causato ammassamenti sulle autostrade e ostacolato i viaggi aerei. Secondo FlightAware.com, più di 1.200 voli sono stati cancellati e più di 17.000 hanno subito ritardi venerdì negli Stati Uniti.