Viaggio nel “Museo delle illusioni” dove niente è come sembra

Esiste un posto in cui si può vivere una strabiliante esperienza visiva, sensoriale ed educativa. Una passeggiata in mezzo a 70 attrazioni che uniscono scienza e divertimento. Nato nel 2015 a Zagabria come un progetto unico, il Museo delle Illusioni è ora presente in tutto il mondo. In Italia le sedi sono a Roma e Milano. Si tratta di uno spazio interattivo in grado di affascinare bimbi e adulti con un coinvolgimento travolgente. Occhio alla prospettiva perché niente è come sembra.