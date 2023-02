Video: cade neve per 48 ore in Marocco, popolazione impreparata, il Re fa intervenire l'esercito

Nel sud-est del paese la neve non cadeva da più di 50 anni e molti dei residenti non l'avevano mai vista. Moltissimi i disagi provocati dalla nevicata di 48 ore che ha colpito alcune zone del paese ed una popolazione non abituata e preparata ad affrontare il clima rigido.

Molte strutture sono crollate sotto il peso del manto bianco, interi greggi di bestiame sono morti e alcune persone sono rimaste bloccate o isolate.

Sulla scia del maltempo e delle abbondanti nevicate che si sono registrate nelle province di Ouarzazate e Zagora (sud-est) e Taroudant (centro), il re Mohammed VI ha dato istruzioni ai vari settori interessati per fornire l'assistenza necessaria alla popolazione intrappolata nella neve in diverse regioni del Paese anche con l'aiuto dell'esercito.

Le Royal Armed Forces (l'esercito) forniranno supporto logistico attraverso il proprio equipaggiamento aereo, al fine di accelerare le operazioni di fornitura di aiuti e trasporto di elementi umani per servire la popolazione colpita.