Veloci come formiche, i detenuti vengono trasferiti nel nuovo mega carcere del Salvador

Si muovono, allineati e compatti, come formiche. Anche se non sono neri come le formiche: lo si intuisce dal chiarore della pelle nuda, coperta solo di tatuaggi. Obbedendo a comandi che sembrano inappellabili, centinaia di detenuti – accusati di far parte di gang criminali – sono stati trasferiti nella nuova “mega prigione” fatta costruire dal governo del Salvador, in Centroamerica.

La popolazione carceraria del piccolo Stato latino-americano, con i più alti tassi di delinquenza al mondo, ha imposto alle autorità governative l’ampliamento dei posti nelle strutture penitenziarie. O la costruzione di nuove carceri, come quella che si vede in questo video.

Tuttavia, le organizzazioni non governative in difesa dei diritti umani denunciano gravi violazioni, soprattutto a danno di centinaia di persone detenute illegalmente, senza che la loro colpevolezza sia stata provata.

Nelle immagini, diffuse dal governo del Salvador, si vedono circa duemila detenuti, con le mani legate e a torso nudo, spostarsi con grande velocità all’interno di quella che viene ritenuta la più grande prigione del continente americano, che può ospitare fino a 40mila persone.

Tra le denunce delle Ong, anche quella che riguarda centinaia di innocenti incarcerati, tra cui decine sono anche morti mentre erano in custodia.

Lo scorso anno, il presidente Bukele ha chiesto al Parlamento di sospendere temporaneamente alcuni diritti costituzionali dopo l’impennarsi del tasso di omicidi, attribuiti a gang criminali. Tra le garanzie soppresse, anche la possibilità di arrestare persone senza un mandato e che i detenuti non abbiano diritto a un avvocato. Dal momento in cui sono scattate queste decisioni, circa 64mila persone sono state arrestate, mentre il tasso di omicidi commesso nel Paese crollava del 57%.