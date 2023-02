La Corea del Nord testa quattro missili strategici. Il video

La Corea del Nord ha effettuato test di missili da crociera a lungo raggio al largo del mar del Giappone-Mare dell'Est. I test, che sono stati successivamente confermati dall'esercito della Corea del Sud, avevano lo scopo di verificare l'affidabilità dei missili e le capacità di risposta rapida dell'unità che gestisce tali armi, come hanno affermato i media statali nordcoreani.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, i quattro missili sono stati in volo per quasi tre ore dopo essere stati lanciati dalla costa nord-orientale, hanno disegnato traiettorie ovali e a forma di otto e hanno dimostrato di poter colpire obiettivi a 2 mila chilometri di distanza. Versione questa non confermata dal Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud che ha evidenziato discrepanze con le letture delle risorse dell'intelligence statunitense e sudcoreana, senza però dare ulteriori dettagli.

Gli episodi si sono verificati mentre gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno tenuto una simulazione a Washington volta ad affinare la loro risposta alle minacce nucleari nordcoreane.