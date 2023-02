Video dell'incidente accaduto al ministro turco Koca in visita nelle aree colpite dal terremoto

Grande spavento per il ministro della Salute turco Fahrettin Koca mentre si trovava in visita nelle aree colpite dal terremoto. Il ministro stava parlando con alcuni operatori sanitari vicino ad un fuoco acceso, usato per scaldarsi. All'improvviso il bidone esplode scagliando alte fiamme tutt'attorno che però per fortuna non raggiungono nessuno dei presenti e si diradano in pochi istanti. Il post parla di un esplosione dovuta al carbone usato per alimentare il fuoco. Nessuno si è ferito gravemente.