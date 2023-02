ll video di un lanciarazzi termobarico russo TOS-1A distrutto vicino a Volodymyrivka

La 72a brigata meccanizzata ucraina ha pubblicato questo video sul suo canale Telegram, affermando di aver distrutto un lanciarazzi multiplo termobarico russo TOS-1A nelle vicinanze di Vuhledar, nell'oblast di Donetsk. Il TOS-1 è stato progettato sulla base del carro armato T-42, per il bombardamento di artiglieria in campo aperto e la distruzione di fortificazioni e mezzi blindati. Presenta un impianto di 30 tubi lanciarazzi (ridotti a 24 nella versione A) montati su una piattaforma girevole, si tratta di razzi non guidati, con testata termobarica o incendiaria e motore a propellente solido. Il sistema permette di lanciare tutti i razzi caricati in un tempo che va dai 6 ai 12 secondi. La gittata è assai inferiore rispetto a sistemi simili come l'MLRS e va dai 500 metri ai 3-6 chilometri, sebbene alcune fonti sostengano che i razzi possano arrivare anche a 12 km.