Donna ingegnere lancia l'hijab contro l'Assemblea dei colleghi a Teheran

Zainab Kazempour ⁩, uno degli ingegneri donna presenti all'"Assemblea dell'Organizzazione del sistema ingegneristico della provincia di Teheran", ha lanciato il velo per protestare contro il divieto alla sua ammissione in questa assemblea a causa del suo "uso non corretto del Hijab". Dal palco ha preso la parola ed ha detto: “Non è accettabile che all'assemblea non facciano entrare un ingegnere donna a causa del suo hijab e picchino i loro colleghi”, poi però il microfono le è stato spento e lei ha abbandonato i palco lanciando il hijab in segno di protesta. Dalla platea dei presenti sono arrivati anche segni di solidarietà per Kazempour.