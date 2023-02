Video: iniziano oggi i festeggiamenti del Carnevale di Venezia che si chiuderà il 21 febbraio

"Sarà un #CarnevaleVenezia2023 da ricordare! Una grande festa che coinvolgerà tutta la città, dalla laguna alla terraferma. Appuntamento dal 4 al #21febbraio per vivere insieme le settimane più gioiose e "pazze" dell'anno": questo il post che accompagna il video pubblicato dall'assessore Simone Venturini sul suo profilo Twitter per comunicare l'inizio della kermesse veneziana. Oggi (4 febbraio) iniziano le manifestazioni legate ad una festa che la Serenissima celebra sin dal 1094, quando troviamo una prima traccia in un documento del Doge Vitale Falier. Il Carnevale si chiuderà Martedì grasso, appunto l'ultimo giorno di Carnevale, che quest'anno cade il 21 febbraio.