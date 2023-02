Video: Soldati in trincea cercano di affrontare il carro armato russo, ma il colpo non va a segno

Il carro armato russo avanza lungo la strada senza vedere i soldati che si trovano nascosti nelle trincee ai lati della strada, o perlomeno sembra non preoccuparsene, concentrando il suo fuoco su un bersaglio più lontano. Uno dei soldati ucraini aspetta che il carro lo oltrepassi per usare il suo missile anti carro RPG. Poco dopo, una volta che si trova alle spalle del mezzo blindato spara il suo colpo, ma non ha atteso abbastanza: la spoletta dell'ordigno non si arma e non produce il danno sperato al T-90 russo.