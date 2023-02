Video, su Rai3 l'ultima apparizione televisiva di Kurt Cobain, morì un mese e mezzo dopo

L'ultima esibizione televisiva in tutto il mondo dei Nirvana e di Kurt Cobain è andata in onda proprio su Rai3, il 27 febbraio del 1994, durante la trasmissione televisiva “Tunnel”, condotta da Serena Dandini, figlia dell'esperienza di "Avanzi". I Nirvana in quei giorni si trovano in Italia per la tournée in seguito all’uscita dell’album “In Utero” e, nell'ambito delle iniziative promozionali, accettano di partecipare al programma.

La registrazione avviene in realtà alcuni giorni prima, il 23 febbraio, 3 giorni dopo il compleanno di Cobain. L'interazione con il gruppo forse non è fantastica, vediamo il leader dei Nirvana appoggiare la chitarra ed uscire di scena senza neanche parlare con la conduttrice, ma l'evento diventa di culto per i fan italiani anche per lo sketch che vede protagonista Corrado Guzzanti, che interpreta il personaggio di Lorenzo, adolescente superficiale e interessato solo al calcio ed alla musica.

Meno di un mese e mezzo dopo, la mattina dell'8 aprile 1994, il cadavere di Kurt Cobain viene rinvenuto da un elettricista nella sua villa sul lago Washington, il cantante si è suicidato con un colpo di fucile alla testa, nel suo sangue grosse dosi di eroina. Accanto al cadavere viene ritrovata una lettera di addio alla sua famiglia e al suo pubblico.

Cobain è sicuramente una delle leggende intramontabili della musica, al pari di Jim Morrison o di Amy Winehouse. È il poeta geniale e maledetto del rock che sdogana il grunge, un nuovo modo di cantare che nasce nelle cantine di Seattle. La musica che diventa ribellione all'’establishment politico e culturale del momento e testimonia il tormento del senso di inadeguatezza dei giovani di quella generazione: Cobain è una delle icone più rappresentative degli anni '90.