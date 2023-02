Tensione e scontri in Francia, 500mila in piazza a Parigi contro la riforma delle pensioni - video

Il sindacato conta 500.000 persone in piazza per manifestare questo sabato a Parigi contro la riforma delle pensioni. Una cifra equivalente a quella data dai sindacati il 31 gennaio, al di sopra delle altre due mobilitazioni (19 gennaio e lo scorso martedì). La tv francese continua a mostrare strade affollate, con vie bloccate dalla gente e dalle bandiere. Centinaia di manifestazioni contro la riforma delle pensioni sono organizzate in tutta la Francia. Dopo il leggero calo di martedì, i sindacati sperano di riprendersi questo sabato, e di portare in piazza persone che finora non hanno potuto scioperare.

La riforma prevede il rinvio dell'età pensionabile legale da 62 a 64 anni ed è fortemente sostenuta dal presidente francese Emmanuel Macron. Gli oppositori auspicano una quarta giornata di mobilitazione "molto popolare, molto familiare" con la presenza di "persone di ogni estrazione sociale" nei cortei.

Sono previsti nuovi scioperi giovedì 16 febbraio. Si nota una crescente mobilitazione nelle regioni, dove si temono episodi di radicalizzazione delle proteste. Il sindacato studentesco UNEF annuncia che questo sabato "120.000 giovani" hanno manifestato in tutta la Francia, di cui 15.000 a Parigi. I sindacati chiedono inoltre di "fermare la Francia", con scioperi "in tutti i settori" dal 7 marzo se la riforma non verrà ritirata per allora.