Visita a sorpresa del Presidente degli Stati Uniti a Kiev: “Putin ha garantito per la sua sicurezza”

Il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno tenuto un incontro nella cattedrale di San Michele a Kiev. Joe Biden è apparso anche in piazza Mikhailovskaya camminando al fianco di Zelensky mentre risuonavano le sirene di allarme antiaereo. Poco prima filmati diffusi sui social mostravano un importante corteo di automobili in un centro della capitale ucraina completamente chiuso al traffico. Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa, prima dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina che cade il 24 febbraio. Da Mosca un messaggio sembra voler precisare le condizioni di sicurezza che sarebbero state decise in anticipo: “Biden è volato a Kiev. Putin, attraverso canali segreti, su richiesta di Washington, ha dato garanzie di sicurezza per la visita di Biden a Kiev. Ma Zelensky ha dato l'ordine di attivare deliberatamente un falso allarme antiaereo”, ha scritto il politologo russo Sergei Markov sui social, considerato figura vicina a Putin.