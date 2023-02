Gaming e realtà aumentata: la guerra dei visori

Sono almeno dieci anni che si parla, anzi si straparla, di realtà virtuale, in particolare da quando Facebook nel 2014 aveva comprato la startup Oculus. Un'acquisizione che ha gettato le basi per la recente trasformazione in Meta, con una scommessa sul metaverso da decine di miliardi di dollari.

Ma il mercato dei visori è ancora oggi complesso e frammentato: Zuckerberg propone il Quest 2, più basico ma che funziona senza bisogno di un pc, a circa 450 euro, mentre quelli di Valve o HTC, che hanno bisogno di macchine performanti, superano la soglia dei mille. Esattamente nel mezzo fra questi due estremi tenta di inserirsi Sony col nuovo visore PSVR2”.