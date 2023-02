"Viva Rai2, viva Sanremo", ma su Rai1. Fiorello annuncia il suo show dopo-Festival

Fiorello a sorpresa commenta il Festival, con il suo programma trasmesso eccezionalmente su Rai1. Quattro scoppiettanti puntate di ''Viva Rai2, viva Sanremo'', in diretta su Rai1.

Fiorello, Biggio e tutto il cast del suo programma, saranno in diretta dal Glass studio di Via Asiago per commentare su Rai1 da martedì 7 a venerdì 10 febbraio il 73°Festival della canzone italiana. Quarantacinque minuti di notizie, varietà e curiosità dall'Ariston, subito dopo la puntata di Sanremo, grazie anche agli scoop e ai collegamenti in diretta con l'inviato, Gabriele Vagnato.

Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, poi, alle 7.15 su Rai2, andrà in onda ''Viva Rai2…Viva Sanremo! bis'', una replica di quanto mandato in onda la sera precedente su Rai1.

"Tutto nasce dal mio amore per il Festival e facendo la mia trasmissione la mattina alle 7, ho pensato al modo per vederlo", ha detto Fiorello, annunciando che quindi la soluzione è stata “fare ”Viva Rai2, Viva Sanremo", subito dopo la fine della serata, in diretta di notte su Rai1".