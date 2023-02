Volkan Demirel l'allenatore dell'Hatayspor, piange chiedendo aiuto sui social

L'allenatore dell'Hatayspor, Volkan Demirel, non ha potuto trattenere le lacrime dopo il terremoto e ha chiesto aiuto in diretta. Demirel è l'allenatore dell'Hatayspor, una società polisportiva turca con sede ad Antiochia, nota soprattutto per la sua sezione calcistica. La squadra gioca nella Süper Lig, la massima divisione del campionato turco. Demirel è anche un ex calciatore turco, con il ruolo di portiere. Con 88 partite disputate, è primatista di presenze con il Fenerbahçe nelle competizioni calcistiche europee.