Will si butta in mare di notte "E' la serata più bella della mia vita, beccatevi 'sti 50 punti"

“Allora, questa sera canto per ultimo al Festival ed esce il mio disco, è la serata più bella della mia vita, beccatevi 'sti 50 punti” e si butta in mare in mutande e con le scarpe da ginnastica ai piedi per donare punteggio a chi lo ha messo nella proprio squadra del Fantasanremo.

Il bagno di notte è infatti un gesto molto quotato, a maggior ragione che il termometro nella cittadina ligure misurava 4 gradi. Un solo tuffo, poi una corsa verso qualcuno che gli teneva l'asciugamani.

Il video è stato girato prima della sua esibizione nella terza serata di Sanremo 2023, dove era ultimo in scaletta.