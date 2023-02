Zaki: dopo tre anni di silenzio abbiamo avuto l'opportunità di parlare

Patrick Zaki ha riferito che nell'udienza di oggi che "per la prima volta in tre anni abbiamo avuto il tempo per rappresentare la nostra difesa", circa "30 minuti per rappresentare tutto quanto fosse relativo al mio caso, dal primo giorno". I suoi legali hanno sostenuto "cosa c'è di sbagliato circa le accuse a mio carico, circa l'articolo che ho scritto. Abbiamo evidenziato che questo articolo rientra nella libertà di espressione", ha aggiunto Zaki. Patrick ha sottolineato che la sua avvocata principale, "Hoda (Nasrallah) oggi non ha solo difeso me, ma ha difeso il diritto di ogni avvocato di avere il tempo e la possibilità di parlare e di rappresentare la difesa del proprio assistito". "Oggi è andata alla grande. Speriamo finisca presto", ha aggiunto Patrick ricordando che nella precedente udienza di novembre ai suoi avvocati era stato consentito di parlare "solo per cinque minuti". "Oggi invece abbiamo avuto il tempo e la possibilità di rappresentare ogni punto della nostra difesa - ha insistito - è stata una grande opportunità e speriamo di avere qualcosa di buono alla fine, nella prossima udienza".