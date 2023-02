Zelensky alla Berlinale: "Mosca sta costruendo un nuovo muro"

Il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky è intervenuto con un messaggio video alla serata inaugurale della Berlinale, il festival del cinema di Berlino. Zelensky ha sottolineato: "La Russia ha scatenato una guerra contro l'Ucraina, una guerra che dura da ormai quasi un anno, distruggendo città, uccidendo uomini. L'arte può restare fuori dalla politica? No, quando è una politica di aggressione. In questo caso l'arte non puo' essere neutrale".Zelensky ha sottolineato. "Berlino è stata a lungo una città divisa da un muro, un muro che divideva civiltà e tirannia, democrazia e totalitarismo. Era un muro che divideva le persone ma anche la loro cultura, le loro filosofie. Ora la Russia vuole ricostruire lo stesso muro da noi. Vuole costruire un muro tra noi e l'Europa".