Zelensky: "Se il mondo temporeggia avvantaggia Putin. L'Ucraina non sarà il suo unico obiettivo"

"L'eventualità che Bielorussia entri in guerra è piuttosto bassa. Le persone in Bielorussia non vogliono combattere contro gli ucraini. Sarà difficile convincerli. Abbiamo dati che mostrano una forte quota della popolazione che non vuole combattere contro l'Ucraina. Se lo facessero sarebbe un grande errore storico da parte della Bielorussia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in videocollegamento. "Non hanno abbastanza forze e risorse", ha concluso.

Il presidente ucraino è stato netto su alcuni punti: "Non c'è nessuna alternativa, l'Ucraina deve vincere. Non c'è nessuna alternativa, l'Ucraina deve diventare membro dell'Ue. Non c'è alternativa: l'Ucraina deve entrare nella Nato. È chiaro che l'Ucraina non sarà il suo ultimo paese. Tutti i paesi del blocco sovietico sono minacciati. Non è così difficile capire cosa abbia intenzione di fare Putin. Il Cremlino può distruggere la pace di tutti presenti. Se le decisioni del mondo vanno a rilento, Putin se ne avvantaggia".