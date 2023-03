"La notte vedo ancora i visi, i corpi dei bambini", il racconto è terribile: lo studio ammutolisce

Era andato a Cutro per cercare - invano - il cugino, tra i dispersi del naufragio dell'imbarcazione. La storia incredibile di Alidad Shiri, ex profugo afghano, salvo per miracolo, che ora vive a Bolzano, in Italia. Il suo racconto straziante a "Le Parole", su Rai3, andato a cercare il parente in camera mortuaria.

“Io sono nato e cresciuto in paesi in guerra - racconta, nello studio televisivo improvvisamente ammutolito - era normale di vedere cadaveri per la strada, ma non avevo mai visto cosi tanti corpi.” Shiri ha incontrato alcuni parenti delle vittime, a cui - dice - sono state mostrate le foto delle vittime, per cercare di identificarli. Rientrato ormai da una settimana, l'ex profugo dice che le immagini che ha visto sul posto, lo perseguitano ancora nel sonno: "La notte vedo ancora i visi dei corpi dei bambini".