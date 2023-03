Le previsioni del tempo per giovedì 9 marzo 2023

NORD e CENTRO

Al Nord poche nubi, salvo locali addensamenti su Alpi Occidentali, Liguria, Appennino e Friuli Venezia Giulia, con isolati piovaschi residui. Cielo fino a molto nuvoloso sulle regioni Centrali Tirreniche con qualche debole fenomeno tra Toscana, Umbria e Appennino. Tempo migliore sulle regioni Adriatiche. Temperature in generale rialzo.

SUD E ISOLE

Correnti occidentali provocheranno nuvolosità su buona parte del Sud Peninsulare e la Sardegna, con possibilità di isolati e deboli piovaschi sulla Campania e sulle aree costiere Tirreniche di Basilicata e del Cosentino. In serata deboli piovaschi possibili anche su Sardegna. Cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, invece, su centro-sud Puglia, Materano, aree Ioniche Calabresi e sulla Sicilia. Temperature in deciso rialzo ovunque sia nei valori minimi, sia in quelli massimi; il rialzo sarà più marcato nei valori massimi sulle zone Adriatiche e Ioniche dove potrebbero toccarsi picchi sino a 20°C. Le massime sono previste stazionarie solo su Beneventano e ovest Molise.