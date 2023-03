Parigi, seconda notte di collera

Almeno 61 persone fermate venerdì sera durante le proteste contro la controversa riforma delle pensioni, che alza l'età minima pensionabile da 62 a 64 anni e che il governo ha deciso di approvare aggirando il voto del Parlamento.

Una folla si era radunata in Place de la Concorde, a Parigi, di fronte all'Assemblea Nazionale: di fatto una folta manifestazione che non era stata preventivamente autorizzata e che dunque la polizia ha cercato ripetutamente di disperdere. Sulla piazza è stata anche bruciata dai manifestanti una figura in cartone del presidente Emmanuel Macron. Alcune migliaia di persone hanno partecipato attivamente agli scontri lanciando pietre e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con cariche e lanci di gas lacrimogeni.

Proteste e tensioni tra manifestanti e polizia anche in diverse altre città francesi, come Bordeaux, Lione, Lille.