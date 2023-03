21 marzo, Giornata mondiale della Sindrome di Down: il balletto di Lillo con Francesco

Si chiama Francesco ed è affetto dalla sindrome di Down. In occasione della giornata mondiale, questo ragazzo di 21 anni è stato scelto come testimonial dall'Associazione Italiana Persone Down (AIPD) per veicolare il messaggio internazionale: “With us, not for us”. Irresistibile il balletto con il comico Lillo, che ha presentato i passi di danza a “Che Tempo Che Fa”. “Francesco è portato per la danza, un artista nato, è pazzesco”, ha detto l'attore.

Sono più di 800 i bambini e ragazzi seguiti dal Centro dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dedicato alla sindrome di Down (o Trisomia 21), una condizione che interessa circa 40mila persone solo in Italia, 1 bambino ogni 1.200 nati.