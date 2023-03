Le "scuse" dopo il ballo virale su Tik Tok: un nuovo video per le 5 danzatrici iraniane

L'8 marzo un loro video per la Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, postato su Tik Tok, aveva fatto il giro del web diventando virale e suscitando l'ira degli ayatollah. Cinque ragazze iraniane senza velo e con i capelli al vento, con in sottofondo la canzone Calm Down, ballavano in una piazza nel sobborgo di Ekbatan a Teheran, sfidando il rigido codice religioso della repubblica islamica secondo cui danzare e cantare è proibito per tutte le donne. Un video che in ogni altro paese del mondo per molti è la norma in Iran è proibito.

Testimoni raccontano che già durante l'esibizione alcuni funzionari della sicurezza hanno cercato di fermarle, ma che comuni cittadini hanno impedito il peggio. In seguito in molti hanno temuto per la sorte delle coraggiose adolescenti che per quel gesto di sfida rischiano perfino la condanna a morte.

C'è voluto poco per trovarle: in un nuovo video apparso oggi sui social media e diffuso da Reuters le cinque coraggiose adolescenti si vedono col volto e i capelli coperti costrette a fare le proprie scuse davanti al Paese difronte a una telecamera. Una prassi comune nella Repubblica islamica e che ha riguardato molti altri prigionieri prima di loro.