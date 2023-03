8 marzo. A Londra la marcia delle “Ancelle” per le donne iraniane

In occasione della Giornata internazionale della donna si è tenuta a Londra una silenziosa marcia delle “Ancelle” per rendere omaggio e dimostrare solidarietà alle donne iraniane e alla loro lotta per la libertà.

Le partecipanti indossavano la tunica rossa e il copricapo bianco ispirati al celebre “Racconto dell’Ancella” di Margaret Atwood e tenevano in mano un manifesto con lo slogan "Donna, vita, libertà" e l’immagine di una manifestante uccisa, ferita o imprigionata dal regime degli Ayatollah dall'inizio delle "Proteste di Mahsa" in Iran nel settembre 2022.

Il percorso della manifestazione, organizzata dal gruppo informale Stage of freedom, prevedeva una camminata silenziosa dal Palazzo di Westminster all'ambasciata della Repubblica islamica nella zona di Kensington a Londra.