A 3 anni guida la Ferrari SF90 del papà: a stento arriva ai pedali, essenziale la telecamera

Sulle orme di suo padre, ex pilota motociclistico professionista e membro del Parlamento turco. È polemica per il figlio d'arte di Kenan Sofuoğlu che a soli 3 anni mostra le sue capacità nel guidare dei veri e propri bolidi. Con le punte arriva con difficoltà ai pedali e utilizza il computer di bordo, collegato alle varie telecamere dell'auto sportiva, per effettuare le delicate manovre nel giardino di casa. Bravo è bravo, ma probabilmente “troppo stimolato”. È questa l'accusa mossa contro il politico colpevole di aver messo il figlio in evidente pericolo. Addebito che non sembra interessare Sofuoğlu, che continua a socializzare in rete le prestazioni del piccolo. Nelle immagini, il bambino manovra una Ferrari SF90 Stradale da mezzo milione di euro: una supercar che in pochi secondi può raggiungere velocità estreme.