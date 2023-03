A Tokyo lo spettacolo (in anticipo) dei ciliegi in fiore - Video

Complice il bel tempo e la revoca, per la prima volta dalla pandemia, del divieto di riunirsi, centinaia di giapponesi e di turisti sono tornati ad affollare il parco di Ueno, uno dei luoghi più popolari in Giappone per godere di questo spettacolo, e rinnovare la tradizione millenaria dell'hanami, l'usanza di ammirare la fioritura degli alberi a primavera.

A Tokyo la fioritura dei ciliegi è un appuntamento imperdibile che di solito raggiunge l'apice tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Quest'anno le temperature particolarmente miti nella capitale hanno anticipato il culmine della fioritura di ben nove giorni, una delle più precoci mai registrate nella storia, secondo i dati forniti del servizio meteorologico giapponese.