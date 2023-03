L'esperto di pianificazione: "L'Italia poteva evitare migliaia di morti"

Il generale Pier Paolo Lunelli è un esperto di pianificazione. Per mesi ha analizzato come mai l'Italia fosse impreparata di fronte alla prima ondata. Si è parlato del piano pandemico, non aggiornato dal 2006. Ha detto che era la punta dell'iceberg dell'impreparazione del Paese.

Se l'Italia avesse rispettato le indicazioni del Regolamento sanitario internazionale (Rsi) come la Germania o altri Paesi avremmo ridotto il tasso di mortalità?

"Certamente lo avremmo ridotto di un terzo. Invece di averne 1200 ne avremmo avuto 400 per ogni milione di abitanti".