Pesiamo troppo, qualcuno deve scendere: la giornalista traduce la singolare richiesta ai passeggeri

Siamo troppo pesanti, qualcuno deve scendere: questa, in soldoni, la richiesta fatta dall’equipaggio del volo ITA AZ227 tra Londra e Milano Linate, in partenza ieri dallo scalo londinese di Heathrow alle 13:45 locali (in Italia erano le 14:45). A tradurla per i passeggeri italiani a bordo, la giornalista Alessia Tarquinio, che per Prime si era recata nel Regno Unito per seguire la partita di Champions League del Milan con il Tottenham.

Come si vede da un video diffuso sui social, girato dal collega di Tarquinio Alessandro Alciato, la giornalista sportiva – con tono misto tra il sarcastico e il professionale – annuncia che la compagnia non ha ancora previsto un rimborso ma “tra poco vi faranno un’offerta”. La proposta è stata poi quantificata in 250 euro di voucher, offerti ai volenterosi passeggeri (“quattro uomini e una donna”) che hanno accettato di prendere un volo successivo.

Lo “sforo” che avrebbe compromesso il viaggio, oltre a condizioni meteo sfavorevoli (vento forte), era infatti di mezza tonnellata. Da qui, la necessità di alleggerire il velivolo di alcuni passeggeri e relativi bagagli. La richiesta iniziale era di sei persone, scese poi a cinque. L’aereo è infine partito, arrivando a Linate con tre ore di ritardo.