Alla guida ubriaco sbatte e perde una ruota, poi si ferma e cade: il video educativo della polizia

“Pensiamo che le immagini che vedete nel video, proprio nella loro rilevante gravità, siano particolarmente educative per dimostrare a tutti quanto possa essere pericoloso porsi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto alcolici”, scrive la Polizia Locale Reno Galliera. Il filmato della videosorveglianza del comune di Galliera riprende un uomo ubriaco alla guida mentre sbatte sul marciapiede, perde una ruota e continua la marcia invadendo la corsia opposta prima di ritornare sul luogo dell'incidente per un controllo della vettura. Una volta sceso, cade. La sequenza è stata resa pubblica allo scopo di “educare” ai rischi che si corrono nel guidare ubriachi. “Siamo riusciti a fermare il conducente. Dopo l'urto con il marciapiede, l'uomo ha continuato a circolare senza uno pneumatico, zigzagando lungo la carreggiata. Il test con l'etilometro al quale è stato sottoposto ha riscontrato una concentrazione di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti (1,91 grammi per litro). Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata e la sua patente è stata ritirata” continua il racconto della polizia che conclude: “Se si beve non si guida”.