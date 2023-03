Alle porte di Bakhmut: la vita quotidiana sotto le bombe

Dalla cittadina assediata di Bakhmut oggi non è arrivato nessuno. Evacuazioni interrotte fino a nuova segnalazione, e questo perché i combattimenti si fanno più intensi e il rischio, per chi prova a portare fuori gli ultimi civili rimasti, diventa troppo alto.

Per questo, a Chasiv Yar l'atmosfera era come sospesa: mezzi militari e tank che transitano veloci verso il fronte di Bakhmut e nessuno che arriva in direzione opposta, come era accaduto finora.

Chasiv Yar da settimane è un avamposto della resistenza ucraina verso il capoluogo e per questo il villaggio viene preso di mira sempre più costantemente, diventando a sua volta un fronte di questa guerra.

Alla periferia est, vediamo molte case bruciare per effetto dei pesanti bombardamenti russi e nessun vigile del fuoco intervenire. Tutte le risorse sono rivolte alla difesa di Bakhmut e la gente di Chasiv Yar, per questo, perde tutto, tra le fiamme.

Accade anche a Galina, che incontriamo nell'unico centro rifugiati della comunità: è disperata e piange non appena le chiediamo come sta.

Anche la sua casa è andata distrutta poche ore prima e adesso non ha più un posto dove stare.

Un destino comune per tante persone che incontriamo qui, nel cosiddetto "punto invincibile": una stanza protetta, sicura, con luce, gas e riscaldamento.

Gli ucraini ne allestiscono una in ogni villaggio, e questo è affollato: segno che molta gente è ormai senza un posto dove stare.

All'esterno, le bombe cadono frequenti ma a nessuno sembra importare granché. A Chasiv Yar è arrivata un'auto con acqua e altri beni di prima necessità ed è abbastanza raro.

Il volontario, però, blocca la ressa di gente e avverte: "Ho soltanto trecento litri di acqua e non basteranno per tutti".