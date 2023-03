Esplosione in un edificio commerciale in Bangladesh, i morti sono almeno 17

Almeno 17 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha colpito un edificio nel distretto commerciale di Dacca, la capitale del Bangladesh. Lo hanno reso noto polizia e medici. Le cause sono ancora da accertare. L'esplosione ha scosso i piani inferiori di un edificio di sette piani a Gulistan, un importante snodo per le merci all'ingrosso di Dacca poco prima delle 17 ora locale, le 12 in Italia.

I soccorritori sono arrivati sul posto entro sette minuti dopo l'esplosione, ma l'entità del danno ha ostacolato i loro sforzi per raggiungere le persone ancora bloccate all'interno dell'edificio, stando al capo dei vigili del fuoco, il generale Main Uddin. "È rischioso entrare nell'edificio adesso", ha detto. Parenti e amici delle persone che si trovavano nell'edificio o nell'area circostante hanno affollato il luogo alla ricerca dei propri cari scomparsi. Un autista di un bus coinvolto nell'esplosione ha riferito che una trentina di persone sono rimaste ferite quando il suo mezzo è passato davanti all'edificio al momento dell'esplosione. "Ho sentito una forte esplosione e poi sono stato colpito alla testa da un oggetto", ha raccontato ai giornalisti. L'edificio ospitava decine di magazzini, negozi di accessori per il bagno e altri spazi commerciali. "I nostri ufficiali stanno indagando se si sia trattato di un atto di sabotaggio o di un incidente", ha riferito ai giornalisti il ;;commissario di polizia di Dhaka Khandaker Golam Faruq. I militari hanno anche inviato una loro squadra di artificieri. Esplosioni e incendi dovuti a bombole di gas, condizionatori d'aria e cavi elettrici difettosi sono frequenti in Bangladesh in particolare negli edifici e nelle fabbriche affollate.