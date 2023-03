Alunne avvelenate in una scuola elementare di Teheran, manifestanti: "Il governo uccide le bambine"

Alcune alunne della scuola elementare Yarjani di Teheran sono state portate in ospedale dopo essere rimaste intossicate oggi per avere inalato gas. Lo stesso è successo in una scuola femminile della città di Ardebil, nel nord ovest dell'Iran. Questo video è stato diffuso dall'emittente in lingua farsi Radio Zamaneh, che fa base ad Amsterdam, e mostra il raduno di genitori e altri dimostranti davanti alla Yarjani. Secondo Zamaneh, tra gli slogan scanditi ci sono "Morte alla Repubblica islamica" e "Morte al governo che uccide le bambine": ciò sembra indicare che non riscuota molto credito la versione delle autorità, che incolpano gruppi estremisti. Diversi post sui social media denunciano che la polizia ha attaccato i manifestanti.

Da fine novembre, oltre 600 studentesse sono finite in ospedale dopo essere rimaste intossicate a causa dell'inalazione di gas nelle scuole di varie città del paese. Anche ieri era stato riportato un caso nella scuola superiore Khayyam di Pardis, città vicina a Teheran, e 35 giovani erano state portate in ospedale. Tre persone sono state arrestate ieri in relazione ad alcuni di questi casi di avvelenamento.