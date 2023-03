L'ambasciatore cinese a Roma: "La Cina non ha consegnato armi per la guerra ucraina"

Il nuovo ambasciatore cinese a Roma ai microfoni di RaiNews24:"La Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con l'Italia, una visita di Meloni sarà accolta con favore", ha detto Jia Guide che assicura: “La Cina non ha consegnato armi per il campo ucraino”. "Ci auguriamo che gli Stati Uniti abbandonino la mentalità del gioco a somma zero da guerra fredda e che lavorino con la Cina nella stessa direzione. E su Taiwan: “Se abbiamo invaso? Assurdo!”